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9 апреля, 23:44

Деменко: «Локомотив» подсел физически, но в целом очень достойно смотрелся»

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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал гостевую победу питерцев в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«До 73-й минуты игра была абсолютно равная. Были обоюдные моменты, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко. — В конце игры «Зенит» взял контроль, но первые тридцать минут «Зенит» был незаметен. Мне кажется, что «Локомотив» подсел физически. В целом «Локо» очень достойно смотрелся. В конце уже да, они больше оборонялись, там «Зенит» уже давил».

После этой победы «Зенит» — лидер РПЛ оторвался от ближайшего преследователя «Ростова» на 10 очков.

«Конкурентов «Зениту» сейчас все-таки нет. Интрига чемпионства? Сейчас все зависит от «Ростова». Если команда Валерия Карпина не победит «Оренбург», то все, можно смело говорить, что «Зенит» — чемпион. Если «Ростов» победит, а потом в следующем туре как раз может одержать победу в очной встрече с «Зенитом», то еще все будет в напряжении. Просто если будет десять очков, то не смогут отыграть столько. Не видно такого, чтобы команды могли обыграть «Зенит» несколько раз подряд, к примеру», — сказал Деменко.

Источник: euro-football.ru
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