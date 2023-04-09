Нагорных: «С Дюковым общались, когда Галактионов приходил в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о разговоре с президентом РФС Александром Дюковым.

— Вы не встречались с Дюковым?

— Когда возникают вопросы, то у нас есть телефоны, по которым можем поговорить.

— Был какой-то разговор?

— По теме «Локомотива» общались по телефону. Мы общались, когда Галактионов приходил в клуб. Ряд других вопросов обсуждали. Мы в любой момент можем созвониться.