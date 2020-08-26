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«Дед еще в 90-х». Ещенко троллит Реброва в соцсетях

10:55
Андрей Ещенко. Фото https://www.instagram.com
Андрей Ещенко. Фото https://www.instagram.com
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко на своей странице в Instagram выложил фото из Волгограда, куда команда прибыла на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

Среди всех выделяется вратарь москвичей Артем Ребров, который на фото не в командных цветах, а в обычной спортивной кофте. Ещенко это показалось забавным, и он решил потроллить партнера по команде.

«Дед еще в 90-х», — подписал фото Ещенко.

Встреча «Ротор» — «Спартак» состоится сегодня, 26 августа. Начало — в 18.30 (мск).

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