Президент «Сочи» Ротенберг: «Кокорин сделал свой выбор»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг 11 апреля в интервью «СЭ» рассказал, чего не хватило сочинскому клубу в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Чего тогда не хватило для победы или ничьей?

— Наверное, везения: игра-то нам давалась. Много шансов, чтобы забить, создали. Но... Мы свои не реализовали, а «Зенит» — использовал. Так что не повезло. Были отрезки, когда «Сочи» пытался прессинговать. Но гости все равно смотрелись цельно, контролировали ситуацию. В общем, нам просто не хватило реализации. Проигрыш есть проигрыш.

— Может быть, не хватало прежнего Кокорина?

— Ну... Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело.

— В Италии форвард все время лечится...

— Ну а в «Сочи», согласитесь, с ним такого не происходило — а в других клубах травмируется. О чем это говорит?

— О чем?

— О том, что у нас хороший медицинский штаб.

«Зенит» выиграл четвертый матч подряд и набрал 54 очка, оторвавшись от «Спартака» в турнирной таблице. У красно-белых 47 очков и игра в запасе.

В активе «Сочи» осталось 40 очков, команда расположилась на седьмой строчке.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Борисом Ротенбергом можно прочесть на сайте «СЭ»