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«Дать второй шанс — как дать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал». Жена Мамаева — об измене мужа

08:14
Павел Мамаев и Алана Мамаева. Фото Instagram
Павел Мамаев и Алана Мамаева. Фото Instagram
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Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева опубликовала пост в Instagram по поводу измены мужа. 2 марта Мамаева сообщила, что супруг изменил ей во время сборов в Испании.

«Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Дай человеку второй шанс — и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса», — написала Мамаева.

Сторис Аланы Мамаевой.
Сторис Аланы Мамаевой.
Сторис Аланы Мамаевой.
Сторис Аланы Мамаевой.

32-летний Мамаев состоит в браке с Аланой с 2013 года, у них есть дочь.

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