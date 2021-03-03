Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева опубликовала пост в Instagram по поводу измены мужа. 2 марта Мамаева сообщила, что супруг изменил ей во время сборов в Испании.

«Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто в первый раз в вас не попал, потому что промахнулся. Дай человеку второй шанс — и он подарит тебе такой опыт, что после этого никто и никогда не получит от тебя даже первого шанса», — написала Мамаева.

Сторис Аланы Мамаевой.

Сторис Аланы Мамаевой.

32-летний Мамаев состоит в браке с Аланой с 2013 года, у них есть дочь.