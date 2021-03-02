Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом, сообщает Twitter клуба.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!», — сказано в сообщении ЦСКА.

У капитана армейцев и его супруги также есть 6-летний сын Даниил и 5-летняя дочь Евангелина.