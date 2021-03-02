Акинфеев в третий раз стал отцом
21:32
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом, сообщает Twitter клуба.
«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!», — сказано в сообщении ЦСКА.
У капитана армейцев и его супруги также есть 6-летний сын Даниил и 5-летняя дочь Евангелина.
Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья??? pic.twitter.com/D3PxN6e2IL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 2, 2021
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