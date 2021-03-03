У форварда «Ростова» Полоза родился сын

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 3 марта.

В семье форварда и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын. В 2015 году у пары родился первый ребенок, также мальчик, которого назвали Матвеем.

Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом ?



В семье нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.



Поздравляем с этим прекрасным событием. Желаем крепкого здоровья, пусть малыш радует родителей! ? pic.twitter.com/ZdwDG1SEr7 — Football Club Rostov (@rostovfc) March 3, 2021

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний Полоз провел 19 матчей, в которых забил пять мячей.