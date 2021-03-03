РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У форварда «Ростова» Полоза родился сын

10:28
Теги:

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 3 марта.

В семье форварда и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын. В 2015 году у пары родился первый ребенок, также мальчик, которого назвали Матвеем.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний Полоз провел 19 матчей, в которых забил пять мячей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир