У форварда «Ростова» Полоза родился сын
10:28
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 3 марта.
В семье форварда и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын. В 2015 году у пары родился первый ребенок, также мальчик, которого назвали Матвеем.
Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом ?— Football Club Rostov (@rostovfc) March 3, 2021
В семье нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын.
Поздравляем с этим прекрасным событием. Желаем крепкого здоровья, пусть малыш радует родителей! ? pic.twitter.com/ZdwDG1SEr7
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний Полоз провел 19 матчей, в которых забил пять мячей.
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