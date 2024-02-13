Отец Кокшарова объяснил, почему игрок не подписал контракт с российским агентством

Эдуард Кокшаров, отец 19-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о подписании соглашения со словенским агентством Pro Transfer.

«Это нормальное явление, когда подписывают контракт с агентством. Не вижу здесь ничего сверхъестественного, нормальная практика. Почему не российское агентство? Это не та история, когда агент занимается продажей игрока. Там целая команда аналитиков. Мы посчитали, что именно этот аспект поможет лучшему развитию игрока. Такое соглашение ни к чему не обязывает. Там есть психологи, аналитики, ему будут помогать. Если он займет достойное место в «Краснодаре» и будет чаще выходить в составе, то мы будем за. Нельзя сказать, что подписание с агентами означает, что куда-то собираемся», — приводит слова Кокшарова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.