Дарко Йевтич: «Зенит» играл хорошо, но у них не было явных голевых моментов»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич стал автором победного гола в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).

— Очень рад, что забил гол, — сказал Йевтич в эфире «Матч Премьер». — Я увидел, как меня атакует Ловрен. Ушел чуть вправо и решил ударить.

Очень важен был первый гол, который мы забили до перерыва. «Зенит» играл хорошо, но у них не было явных голевых моментов. Когда мы сравняли счет, то играть стало легче.