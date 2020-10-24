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Дарко Йевтич: «Зенит» играл хорошо, но у них не было явных голевых моментов»

18:31
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич стал автором победного гола в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).

— Очень рад, что забил гол, — сказал Йевтич в эфире «Матч Премьер». — Я увидел, как меня атакует Ловрен. Ушел чуть вправо и решил ударить.

Очень важен был первый гол, который мы забили до перерыва. «Зенит» играл хорошо, но у них не было явных голевых моментов. Когда мы сравняли счет, то играть стало легче.

Зенит — Рубин

 

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