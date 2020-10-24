Дарко Йевтич: «Зенит» играл хорошо, но у них не было явных голевых моментов»
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич стал автором победного гола в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).
— Очень рад, что забил гол, — сказал Йевтич в эфире «Матч Премьер». — Я увидел, как меня атакует Ловрен. Ушел чуть вправо и решил ударить.
Очень важен был первый гол, который мы забили до перерыва. «Зенит» играл хорошо, но у них не было явных голевых моментов. Когда мы сравняли счет, то играть стало легче.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.