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«Интер» поздравил «Зенит» с чемпионством

22:18
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«Интер» в Twitter поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.

«Зенит» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России.

«Интер» в этот же день впервые с 2010 года также досрочно стал чемпионом Италии.

«Зенит» и «Интер» в один день стали чемпионами, вам нравится это видеть? Поздравляю, ребята", — говорится в сообщении «Интера».

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