«Интер» поздравил «Зенит» с чемпионством
22:18
«Интер» в Twitter поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.
«Зенит» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России.
«Интер» в этот же день впервые с 2010 года также досрочно стал чемпионом Италии.
«Зенит» и «Интер» в один день стали чемпионами, вам нравится это видеть? Поздравляю, ребята", — говорится в сообщении «Интера».
Zenit & Inter Champions!!! Congrats our Italian brothers! ? pic.twitter.com/hywlw9tt7o— FC Zenit in English? (@fczenit_en) May 2, 2021
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