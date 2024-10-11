Хлусевич: «Спартаку» нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о результатах красно-белых в сезоне РПЛ-2024/25.

«Для себя лично не сильно удовлетворён первой третью сезона. А в плане команды нам нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице», — приводит слова Хлусевича Legalbet.

После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая о лидирующего «Краснодара» на восемь очков.