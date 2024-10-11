Селихов: «У Максименко есть перспективы, чтобы играть в Европе»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о перспективах голкипера красно-белых Александра Максименко перейти в европейский чемпионат.

«Если Виталий Витальевич Кафанов сказал, что следующим российским вратарем, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться. Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», — приводит слова Селихова Legalbet.

Максименко в сезоне-2024/25 провел 11 матчей за «Спартак», пропустил девять голов и шесть раз сыграл на ноль. Контракт 26-летнего вратаря с красно-белыми рассчитан до июля 2025 года.