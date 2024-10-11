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Бышовец: «Говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч рублей, мы заслуживаем повышения пенсий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита», «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о повышении пенсий в России.

«В целом положительно отношусь к инициативам повысить пенсию, но, думаю, забота, которая проявляется — в недостаточной степени удовлетворяет пенсионеров. Пенсии не соответствует тем ценам, которые мы наблюдаем. Я об этом говорю и знаю, потому что часто на встречах с болельщиками и в целом с людьми сталкиваюсь с этим.

Сейчас время сложное, но не для всех. Думаю, есть возможности увеличить пенсии и зарплаты, особенно на фоне тех людей, которые не испытывают проблем. Хотим мы этого или нет, но у нас капиталистическое государство. Мы больше заслуживаем этого. Это я говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч пенсии. Меня эта сумма не устраивает. Тем более пенсии за победу на Олимпиаде-88 игроки получают 100 тысяч рублей. Хорошо, что я как игрок и как тренер, который играл и работал во многих странах, не испытываю тех проблем, которые испытывают обычные пенсионеры и люди в возрасте, да и те, кто получают зарплаты», — приводит слова Бышовца Sport24.

Ранее стало известно, социальные пенсии вырастут с 1 апреля 2025 года на 9,5 процента, в 2026 году повышение составит 10,3 процента.

Источник: Sport24
Анатолий Бышовец
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