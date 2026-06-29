Фомин: «Нахожусь в предвкушении работы со Шварцем. При нем был один из лучших отрезков «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своей реакции на возвращение главного тренера Сандро Шварца в московский клуб.

«Я нахожусь в хорошем предвкушении работы с Сандро Шварцем. Я с ним работал в его первый период в «Динамо», знаю его требования, знаю его как тренера. При нем и по игре, и по результатам был один из лучших отрезков «Динамо». Поэтому уверен, что с ним мы можем сделать большой шаг вперед и за что-то бороться. Мы, конечно, с ним разговаривали, но что-то выносить пока не хотелось бы. По поводу капитанства не говорили, лучше спросить у него», — приводит слова Фомина ТАСС.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.