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Фомин: «Нахожусь в предвкушении работы со Шварцем. При нем был один из лучших отрезков «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своей реакции на возвращение главного тренера Сандро Шварца в московский клуб.

«Я нахожусь в хорошем предвкушении работы с Сандро Шварцем. Я с ним работал в его первый период в «Динамо», знаю его требования, знаю его как тренера. При нем и по игре, и по результатам был один из лучших отрезков «Динамо». Поэтому уверен, что с ним мы можем сделать большой шаг вперед и за что-то бороться. Мы, конечно, с ним разговаривали, но что-то выносить пока не хотелось бы. По поводу капитанства не говорили, лучше спросить у него», — приводит слова Фомина ТАСС.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.

Источник: ТАСС
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Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

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