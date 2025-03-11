Кисляк: «Чем больше мне доверяли в ЦСКА, тем лучше стал оценивать ситуацию и работать с мячом»»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о прогрессе своей игры в московской команде.

«На самом деле всегда чувствую на 18 лет, хоть мне уже 19. Когда начал только появляться на поле в матчах ЦСКА, была какая-то спешка, суетливость на поле. Когда мне стали больше доверять, понял, что надо действовать спокойнее, принимать решение со спокойной головой. Я стал лучше оценивать ситуацию и лучше работать с мячом», — сказал Кисляк в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».