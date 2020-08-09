Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не стал комментировать слухи о конфликте главного тренера красно-белых Доменико Тедеско и защитника Николая Рассказова. Руководитель отметил, что 22-летний футболист — игрок основного состава. В прошлом сезоне Рассказов провел 20 игр в премьер-лиге и забил один мяч.

— Появилась информация о том, что Тедеско «зачехлил» Рассказова.

— Да бросьте, — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги». — Что вы все какие-то... Он в главной команде. Как это — «зачехлил»?

— Он просто подошел и якобы сказал, что он не будет играть из-за того, что не продлевает контракт. Это в принципе тоже практика.

— Вот завтра спросишь у Тедеско, и он тебе все расскажет.

— Вы рассматриваете вариант продажи Рассказова?

— Я слухи не комментирую. Спасибо.