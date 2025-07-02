Агент нападающего «Аль-Алхи» Александера опроверг интерес «Зенита» к игроку

Агент нападающего «Аль Ахли» Александера Федерико Пасторелло прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к 21-летнему бразильцу.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Убойная сила».

«Информация, что «Зенит» интересуется Александером просто слухи. Это информация не соответствует действительности», — сказал Пасторелло «СЭ».

Александер в этом сезоне провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контакт игрока с «Аль-Ахли» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.