Агент нападающего «Аль-Алхи» Александера опроверг интерес «Зенита» к игроку
Агент нападающего «Аль Ахли» Александера Федерико Пасторелло прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к 21-летнему бразильцу.
Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Убойная сила».
«Информация, что «Зенит» интересуется Александером просто слухи. Это информация не соответствует действительности», — сказал Пасторелло «СЭ».
Александер в этом сезоне провел 17 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контакт игрока с «Аль-Ахли» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Новости