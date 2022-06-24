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Сегодня, 18:48

ЦСКА выступил с заявлением по поводу бойкота фанатами матчей из-за внедрения Fan ID

Читать «СЭ» в
Болельщики ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА прокомментировал ситуацию с бойкотом фанатами матчей из-за внедрения Fan ID.

В клубе заявили, что расстроены уходом активной части болельщиков, добавив, что не будут открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А. При этом, продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе.

Ранее актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей Тинькофф РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.

Ранее стало известно, что Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на пяти аренах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.

Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

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Fan ID (паспорт болельщика)
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 - : -
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