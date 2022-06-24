ЦСКА выступил с заявлением по поводу бойкота фанатами матчей из-за внедрения Fan ID
ЦСКА прокомментировал ситуацию с бойкотом фанатами матчей из-за внедрения Fan ID.
В клубе заявили, что расстроены уходом активной части болельщиков, добавив, что не будут открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А. При этом, продление абонементов на верхний ярус трибуны А станет доступным на следующей неделе.
Ранее актив и ветераны фанатского движения ЦСКА приняли решение о бойкоте всех матчей Тинькофф РПЛ в связи с введением Fan ID в турнире.
Ранее стало известно, что Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на пяти аренах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.
Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -