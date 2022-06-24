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Пименов об уходе Кухты: «В «Локомотиве» найдут, кем его заменить»

Пименов уверен, что «Локомотив» сможет найти замену Кухте
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость об уходе нападающего Яна Кухты из московского клуба.

«Думаю, что «Локомотив» найдет нападающего и заменят Яна. По семейным причинам или по каким-то другим он не вернулся, сути это не меняет, в команде его нет. «Локомотив» — такая команда, что поверьте, они найдут себе другого нападающего», — сказал Пименов «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Руслан Пименов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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