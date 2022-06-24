Пименов об уходе Кухты: «В «Локомотиве» найдут, кем его заменить»
Пименов уверен, что «Локомотив» сможет найти замену Кухте
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость об уходе нападающего Яна Кухты из московского клуба.
«Думаю, что «Локомотив» найдет нападающего и заменят Яна. По семейным причинам или по каким-то другим он не вернулся, сути это не меняет, в команде его нет. «Локомотив» — такая команда, что поверьте, они найдут себе другого нападающего», — сказал Пименов «СЭ».
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.
25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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