Пименов об уходе Кухты: «В «Локомотиве» найдут, кем его заменить»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость об уходе нападающего Яна Кухты из московского клуба.

«Думаю, что «Локомотив» найдет нападающего и заменят Яна. По семейным причинам или по каким-то другим он не вернулся, сути это не меняет, в команде его нет. «Локомотив» — такая команда, что поверьте, они найдут себе другого нападающего», — сказал Пименов «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.