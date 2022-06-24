Башкиров заявил, что ведет переговоры о своем будущем

Полузащитник Евгений Башкиров заявил, что ведет переговоры о своем будущем.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что 30-летний полузащитник тренируется с казанским клубом с апреля, добавив, что заключение контракта с ним не планируется.

— Тогда хотелось бы узнать о вашем будущем.

— Я усиленно занимаюсь своим будущим.

— Сейчас у вас есть варианты?

— Варианты всегда есть.

— Значит, вы в переговорах?

— Да.

С апреля 2022 года Башкиров является свободным агентом. Последние 2 года он выступал за польский клуб «Заглембе».