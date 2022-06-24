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Башкиров заявил, что ведет переговоры о своем будущем

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Полузащитник Евгений Башкиров заявил, что ведет переговоры о своем будущем.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что 30-летний полузащитник тренируется с казанским клубом с апреля, добавив, что заключение контракта с ним не планируется.

— Тогда хотелось бы узнать о вашем будущем.
— Я усиленно занимаюсь своим будущим.

— Сейчас у вас есть варианты?
— Варианты всегда есть.

— Значит, вы в переговорах?
— Да.

С апреля 2022 года Башкиров является свободным агентом. Последние 2 года он выступал за польский клуб «Заглембе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bashkirov-prokommentiroval-svoe-budushhee/
Евгений Башкиров
ФК Рубин (Казань)
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