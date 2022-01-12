«Краснодар» вылетел в Дубай на первый зимний сбор

Пресс-служба «Краснодара» сообщила в Twitter, что команда отправилась в Дубай, где проведет первый зимний сбор.

Первый сбор команды продлится с 12 по 23 января. В Дубае «быки» проведут контрольные матчи с польской «Легией» (19 января) и словацкой «Жилиной» (23 января).

Второй и третий сборы «Краснодара» пройдут в Марбелье — с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.