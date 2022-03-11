ЦСКА в гостях победил «Зенит» в матче молодежных команд

ЦСКА на выезде победил «Зенит» в матче 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Московский клуб взял верх со счетом 3:1.

М-Лига

19-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:3 (1:1)

Голы: Марьянов, 22 — с пенальти (1:0). Казаков, 45 (1:1). Ермаков, 54 (1:2). Тарба, 90+1 (1:3).

Удаление: Емельянов (Зенит — мол.), 65.

Судья: Тупиков (Южно-Сахалинск).

11 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Смена (5-е поле)».