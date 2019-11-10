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ЦСКА сыграет с «Сочи» в черной форме

15:31
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ЦСКА проведет матч 16-го тура чемпионата России против «Сочи» в черной форме. Об этом сообщает официальный Twitter армейского клуба.

— Сегодня дебют нового комплекта черной формы, — говорится в сообщении.

Матч «Сочи» — ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Сочи — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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