ЦСКА сыграет с «Сочи» в черной форме
15:31
ЦСКА проведет матч 16-го тура чемпионата России против «Сочи» в черной форме. Об этом сообщает официальный Twitter армейского клуба.
Сегодня дебют нового комплекта чёрной формы! #СочиЦСКА pic.twitter.com/hFqxN3HTbB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 10, 2019
— Сегодня дебют нового комплекта черной формы, — говорится в сообщении.
Матч «Сочи» — ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени.
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