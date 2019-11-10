ЦСКА сыграет с «Сочи» в черной форме

ЦСКА проведет матч 16-го тура чемпионата России против «Сочи» в черной форме. Об этом сообщает официальный Twitter армейского клуба.

Сегодня дебют нового комплекта чёрной формы! #СочиЦСКА pic.twitter.com/hFqxN3HTbB — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 10, 2019

— Сегодня дебют нового комплекта черной формы, — говорится в сообщении.

Матч «Сочи» — ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени.

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