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ЦСКА — «Спартак»: Заболотный получил красную карточку в конце второго тайма

21:21
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил красную карточку в конце второго тайма матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Он получил вторую желтую карточку за задержку соперника. Первое предупреждение он получил в концовке первой половины матча.

Отметим, что именно Заболотный был автором единственного гола в матче на тот момент.

ЦСКА — Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр