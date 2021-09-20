ЦСКА — «Спартак»: Заболотный получил красную карточку в конце второго тайма
21:21
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил красную карточку в конце второго тайма матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Он получил вторую желтую карточку за задержку соперника. Первое предупреждение он получил в концовке первой половины матча.
Отметим, что именно Заболотный был автором единственного гола в матче на тот момент.
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю