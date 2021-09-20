Нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил красную карточку в конце второго тайма матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Он получил вторую желтую карточку за задержку соперника. Первое предупреждение он получил в концовке первой половины матча.

Отметим, что именно Заболотный был автором единственного гола в матче на тот момент.