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Помазун попрощался с «Уралом». Вратарь вернется в ЦСКА

09:12
Илья Помазун. Фото ФК «Урал»
Илья Помазун. Фото ФК «Урал»
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Вратарь «Урала» Илья Помазун, арендованный у ЦСКА, попрощался с екатеринбургским клубом.

«Екатеринбург, уже скучаю», — написал Помазун в Instagram.

Сторис Ильи Помазуна. Фото Instagram
Сторис Ильи Помазуна. Фото Instagram

25 февраля Metaratings.ru сообщил, что ЦСКА вернет Помазуна из аренды из-за положительного теста на коронавирус у Игоря Акинфеева. Пункт о досрочном возвращении Помазуна в армейский клуб был прописан в арендном соглашении с екатеринбургским клубом.

В текущем сезоне Помазун провел 17 матчей в чемпионате России, сыграв в 5 играх на ноль и пропустив 20 мячей.

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