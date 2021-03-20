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«Его покер «Шиннику» и зажигательные танцы невозможно забыть». ЦСКА поздравил Жо с днем рождения

15:59
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ЦСКА поздравил своего бывшего нападающего Жо с 34-летием. Бразилец сейчас выступает за «Коринтианс».

«Сегодня 34 года исполняется нападающему Жо! Его покер в ворота «Шинника» и зажигательные танцы просто невозможно забыть. А какое самое яркое воспоминание об этом бразильце у вас?», — говорится в сообщении ЦСКА.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.

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