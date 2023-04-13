ЦСКА согласовал контракт с форвардом «Аль-Ахли» Абдель-Кадером
Нападающий «Аль-Ахли» Ахмед Абдель-Кадер может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Микки Девирсон.
По данным источника, армейцы уже согласовали условия личного контракта с 23-летним форвардом. Теперь красно-синие ждут ответа от руководства «Аль-Ахли».
В нынешнем сезоне египетский футболист сыграл за «Аль-Ахли» 26 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
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|45
|
3
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|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
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|11
|3
|8
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|36
|
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|6
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|36
|
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|
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|
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|
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|
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|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
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|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
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|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
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|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
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|4
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|15-35
|13
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|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4
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