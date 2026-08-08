ЦСКА — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Ростов» сыграют в 3-м туре чемпионата России в субботу, 8 августа. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

08 августа, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи ЦСКА — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Начало эфира — в 20.00 мск.

Во 2-м туре премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростов» победил «Родину» со счетом 4:2.

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