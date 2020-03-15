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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА разместил специальную нашивку на форме в честь болельщиков

15:48
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ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» сыграет в футболках со специальной нашивкой в честь болельщиков.

— В честь 10-летия официального присвоения армейским болельщикам №12 на матч наша команда выйдет на поле с таким логотипом на футболках, — говорится в Twitter клуба.

Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» 15 марта и начнется в 16:30 мск. Встречу посетят только часть владельцев абонементов.

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