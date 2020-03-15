ЦСКА разместил специальную нашивку на форме в честь болельщиков
15:48
ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» сыграет в футболках со специальной нашивкой в честь болельщиков.
— В честь 10-летия официального присвоения армейским болельщикам №12 на матч наша команда выйдет на поле с таким логотипом на футболках, — говорится в Twitter клуба.
В честь 10-летия официального присвоения армейским болельщикам №12 на матч #ЦСКАуфа наша команда выйдет на поле с таким логотипом на футболках pic.twitter.com/9VGGrlzTL7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 15, 2020
Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» 15 марта и начнется в 16:30 мск. Встречу посетят только часть владельцев абонементов.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи