ЦСКА разгромил «Урал» и вышел на первое место в РПЛ

ЦСКА разгромил «Урал» в матче 11-го тура российской премьер-лиги — 3:0.

В составе победителей отличились Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.

ЦСКА набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 14-ю очками остался на шестой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Магнуссон, 17 (0:1). Сигурдссон, 57 (0:2). Бийол, 65 (0:3).

Нереализованный пенальти: Чалов, 76 (вратарь)

«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Емельянов, Поляков, Меркулов, Аугустыняк, Егорычев (Бавин, 79), Эль-Кабир, Димитров (Кухарчик, 67), Ильин, Панюков (Бикфалви, 46).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Шарлия, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Нисимура, 79), Сигурдссон (Бийол, 61), Влашич (Бистрович, 69), Кучаев, Чалов.

Предупреждения: Сигурдссон, 52. Емельянов, 75.

Судьи: Кукуян (Сочи). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Березнев (Ростов-на-Дону).

29 сентября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

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