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Самедов: «Смена Ваноли? Все может быть — это же «Спартак»

Самедов высказался о возможной смене главного тренера «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера «Спартака».

«Я первый раз об этом слышу. Команда вообще-то одержала победу в последнем матче. И «Спартак», не надо забывать, бьется за трофей. Я имею в виду Кубок России. Думаю, на него будет сделана ставка на финише сезона. Есть реальный шанс побороться.

Как-то странно выглядят эти «вбросы» именно сейчас. Похоже на чей-то умысел. Честно говоря, даже не знаю, как на это реагировать. Сейчас это выглядит неактуально. Хотя все может быть — это же «Спартак», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что руководство клуба ищет замену Ваноли. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

«Спартак» после 27 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 34 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-samedov-smena-vanoli-vse-mozhet-by-t-e-to-zhe-spartak/
Александр Самедов
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ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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