Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:30

«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не активирует право выкупа

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Краснодар» может вернуть форварда Николая Комличенко, который сейчас играет на правах аренды в «Ростове».

По информации «РБ Спорт», в том случае если ростовский клуб не активирует опцию выкупа 26-летнего футболиста у «Динамо», этим вариантом может воспользоваться «Краснодар». Комличенко является воспитанником системы клуба — именно из этого клуба он уходил в чешскую лигу, после чего и был выкуплен «Динамо». В этом случае «Краснодару» предстоит заплатить бело-голубым около трех миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Комличенко сыграл за «Ростов» 26 матче, забил 8 голов и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-mozhet-vernut-komlichenko-esli-rostov-ne-aktiviruet-pravo-vy-kupa/
Николай Комличенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Трусова влюбилась в Кондратюка, Загитова - в хоккеиста, Медведева в певца. Самые популярные фанатские теории о романах наших фигуристок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участие Акинфеева в матча ЦСКА — «Сочи» находится под вопросом

Председатель совета директоров ЦСКА попал под санкции Великобритании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости