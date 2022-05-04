«Краснодар» может вернуть Комличенко, если «Ростов» не активирует право выкупа

«Краснодар» может вернуть форварда Николая Комличенко, который сейчас играет на правах аренды в «Ростове».

По информации «РБ Спорт», в том случае если ростовский клуб не активирует опцию выкупа 26-летнего футболиста у «Динамо», этим вариантом может воспользоваться «Краснодар». Комличенко является воспитанником системы клуба — именно из этого клуба он уходил в чешскую лигу, после чего и был выкуплен «Динамо». В этом случае «Краснодару» предстоит заплатить бело-голубым около трех миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Комличенко сыграл за «Ростов» 26 матче, забил 8 голов и отдал три результативные передачи.