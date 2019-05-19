ЦСКА рассказал о повреждении Влашича

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что хавбек Никола Влашич прошел медицинское обследование по итогам матча 29-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (0:1). Хорват был заменен из-за повреждения.

Обследование показало, что Влашич получил ушиб в области левого голеностопного сустава. Решение о его участии в игре 30-го тура с "Крыльями Советов" будет принято накануне встречи.

В текущем сезоне Влашич провел 31 матч за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

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