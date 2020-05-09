ЦСКА проведет ряд мероприятий в честь Дня Победы

ЦСКА проведет серию мероприятий, которые приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за режима самоизоляции в этом году празднование Победы пройдет не так, как обычно: не будет парада, шествия «Бессмертного полка», широких народных гуляний. В сложившейся ситуации, официальный клуб болельщиков ПФК ЦСКА Red-Blue World 9 мая проведет серию онлайн-мероприятий под общим названием «Красно-синий День Победы».

В 12.00 прошла всенародная акции #ПоемВместе, в рамках которой люди вышли на балконы и спели «День Победы».

В 14.00 на страничке клуба болельщиков в ВК состоится трансляция лучших выступлений конкурса чтецов #СтихиПобедыЦСКА, в рамках которого юные болельщики армейцев со всей России прочитали стихи о Великой Отечественной войне.

В 18:00 на страничке клуба болельщиков в ВК начнется прямая трансляция «Урока Победы», который проводится в рамках социальной программы #УрокЦСКА. В течение часа все желающие смогут познакомиться с историей клуба в годы Войны, узнать о футболистах команды разных лет, которые принимали участие в боевых действиях.