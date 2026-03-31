ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час»

Пресс-служба ЦСКА объявила, что болельщики признаны лучшим игроком клуба по итогам марта.

В этом месяце армейцы провели шесть матчей во всех турнирах, одержав две победы и потерпев четыре поражения.

«Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц и особенно ярко болели в матчах с «Краснодаром». Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — говорится в сообщении красно-синих.

ЦСКА набрал 39 очков в 22 турах чемпионата России-2025/26 и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Московская команда на 10 очков отстает от лидирующего «Краснодара».

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