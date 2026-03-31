ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час»
Пресс-служба ЦСКА объявила, что болельщики признаны лучшим игроком клуба по итогам марта.
В этом месяце армейцы провели шесть матчей во всех турнирах, одержав две победы и потерпев четыре поражения.
«Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц и особенно ярко болели в матчах с «Краснодаром». Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — говорится в сообщении красно-синих.
ЦСКА набрал 39 очков в 22 турах чемпионата России-2025/26 и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Московская команда на 10 очков отстает от лидирующего «Краснодара».
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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