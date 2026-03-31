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31 марта, 19:31

ЦСКА признал игроком месяца болельщиков: «Вы верили в команду в самый трудный час»

Алина Савинова

Пресс-служба ЦСКА объявила, что болельщики признаны лучшим игроком клуба по итогам марта.

В этом месяце армейцы провели шесть матчей во всех турнирах, одержав две победы и потерпев четыре поражения.

«Единогласно лучшим был признан игрок под номером 12 — болельщики ЦСКА! Вы верили в команду в самый трудный час, вы оказывали фантастическую поддержку весь месяц и особенно ярко болели в матчах с «Краснодаром». Вы добирались на гостевые сектора, несмотря на все сложности в перелетах. Этот приз по праву ваш», — говорится в сообщении красно-синих.

ЦСКА набрал 39 очков в 22 турах чемпионата России-2025/26 и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Московская команда на 10 очков отстает от лидирующего «Краснодара».

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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