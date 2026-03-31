Агент Роналдо сообщил, что игрок вернулся к тренировкам в общей группе «Ростова»
Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья игрока.
25-летний бразилец получил травму в матче 21-го тура РПЛ против «Динамо» и пропустил следующую игру ростовчан против «Ахмата» (0:1).
«Роналдо восстановился после своей травмы и тренируется в общей группе «Ростова». Думаю, что он примет участие в ближайшем матче команды», — сказал Гранжа «СЭ».
Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за команду во всех турнирах.
«Ростов» проведет следующий матч 5 апреля на выезде против «Пари НН».
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|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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