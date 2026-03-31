Агент Роналдо сообщил, что игрок вернулся к тренировкам в общей группе «Ростова»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья игрока.

25-летний бразилец получил травму в матче 21-го тура РПЛ против «Динамо» и пропустил следующую игру ростовчан против «Ахмата» (0:1).

«Роналдо восстановился после своей травмы и тренируется в общей группе «Ростова». Думаю, что он примет участие в ближайшем матче команды», — сказал Гранжа «СЭ».

Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 21 матче за команду во всех турнирах.

«Ростов» проведет следующий матч 5 апреля на выезде против «Пари НН».