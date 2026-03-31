Семак заявил, что «Зенит» не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб не стал штрафовать форварда Александра Соболева за желтую карточку, которую футболист получил в матче 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).

Игра команд проходила 14 марта в Санкт-Петербурге. Соболев реализовал пенальти в конце первого тайма и отпраздновал гол, надев маску для ныряния, — так он отреагировал на предматчевый ролик «Спартака», где его изобразили на коробке с подобным приспособлением. После этого арбитр показал игроку сине-бело-голубых желтую карточку.

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает», — приводит РИА «Новости» слова Семака.

Тренер отметил, что футболистам свойственны эмоциональные всплески, и призвал не раздувать скандалы из-за высказываний и поступков игроков.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в 2024 году. В сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами.

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