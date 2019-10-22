ЦСКА представил новый дизайн клубного автобуса. Теперь на нем изображен яркий конь

ЦСКА на своем официальном сайте показал, как будет выглядеть новая раскраска клубного автобуса.

Отмечается, что теперь на нем будут изображены клубный талисман — конь, и изображение фанатской трибуны.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр