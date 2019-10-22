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ЦСКА представил новый дизайн клубного автобуса. Теперь на нем изображен яркий конь

15:36
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ЦСКА на своем официальном сайте показал, как будет выглядеть новая раскраска клубного автобуса.

Отмечается, что теперь на нем будут изображены клубный талисман — конь, и изображение фанатской трибуны.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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