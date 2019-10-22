ЦСКА представил новый дизайн клубного автобуса. Теперь на нем изображен яркий конь
15:36
ЦСКА на своем официальном сайте показал, как будет выглядеть новая раскраска клубного автобуса.
Отмечается, что теперь на нем будут изображены клубный талисман — конь, и изображение фанатской трибуны.
Встречайте: новая раскраска автобуса #ЦСКА! https://t.co/LAExxn1osd pic.twitter.com/VSGR4WFa0U— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 22, 2019
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