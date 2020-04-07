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ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ

15:05
ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата: на 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.

Полноценные оклады игроки будут получать только после того, как сезон в РПЛ продолжится. Это рекордные по величине показатели по снижению зарплат в российской премьер-лиге.

Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения с футболистами, однако, скорее всего, игроки войдут в непростое финансовое положение клуба и согласятся на предложение. (Константин Алексеев)

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