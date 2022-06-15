ЦСКА пошутил над «Спартаком»: «Готовы бойкотировать все дела ради действительно важных заявлений?»

ЦСКА пошутил над заявлением «Спартака» о смене номера Промеса

Пресс-служба ЦСКА пошутила над «Спартаком» на фоне вчерашнего заявления красно-белых о смене номера нападающего Квинси Промеса.

За час до объявления об этом в соцсетях «Спартака» появилась запись с фразой: «Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление!».

«Готовы бойкотировать все свои дела ради действительно важных заявлений?» — написали армейцы в официальном Telegram-канале клуба.

Позднее ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Вместе с ним тренерский штаб покинул его брат Василий, а также ассистент Григорий Бабаян.