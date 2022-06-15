Дмитрий Комбаров оценил перспективы Йокановича на посту главного тренера «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Комбаров оценил перспективы серба Славиши Йокановича на посту главного тренера бело-голубых.

«Получится у Йокановича в «Динамо» или нет — трудно предположить, покажет только время, потому что у нас все-таки немножко специфичный чемпионат. Это не европейский футбол, в котором он работал в последнее время, так что будет интересно понаблюдать за этим развитием событий.

Но, опять же, только время покажет, как у него пойдут дела в «Динамо», заранее точно ничего нельзя говорить. Видимо, наши топ-клубы больше предпочитают иностранных специалистов, иначе трудно объяснить последние назначения тренеров в «Динамо» и «Спартаке», - приводит Betonmobile слова Комбарова.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось о заключении контракта с Йокановичем и официально объявит об этом до конца текущей недели.

Предыдущим тренером бело-голубых был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».