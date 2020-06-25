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ЦСКА показал, как проходила тренировка без Гончаренко

25 июня 2020, 22:42
Игорь Дивеев и Сергей Овчинников. Фото ПФК ЦСКА
Игорь Дивеев и Сергей Овчинников. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на официальном сайте опубликовал фотографии с тренировки команды перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Армейцев ко игре готовит старший тренер Сергей Овчинников — главный тренер Виктор Гончаренко из-за болезни пропускает тренировочный процесс.

ЦСКА после 23 матчей занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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