ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с Матвеем Кисляком

ЦСКА заключил контракт с полузащитником Матвеем Кисляком, сообщает пресс-служба армейцев.

17-летний хавбек провел все зимние сборы с основой команды, а также вызывается в юношескую сборную России до 19 лет.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за армейцев в МФЛ , забил три гола и отдал две результативные передачи.