Чемпион мира по шахматам — о «Зените»: «Когда там феерили Аршавин с Кержаковым, смотреть на команду было приятнее»

Знаменитый гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ-1999, болельщик «Зенита» Александр Халифман в интервью «СЭ» высказал мнение об игре клуба из Санкт-Петербурга.

— Вам как коренному петербуржцу обидно, что нынешний «Зенит» набит легионерами?

— Воспринимаю как данность. Конечно, когда там феерили Аршавин с Кержаковым, смотреть на команду было приятнее. Теперь «Зенит» другой. «Бразилистый». Но я все равно за него болею.

Мне нравится, как играют Малком, Вендел, Барриос. К сожалению, из россиян выделить некого. Вроде и есть неплохие ребята, но они на подхвате. Лицо команды никто из них не определяет. Вот это огорчает.

— Сергей Семак — лучший тренер в истории «Зенита»?

— Если отталкиваться от результата — сто процентов! А в остальном... Сложно сравнивать Семака с Морозовым или Садыриным, например. И уж тем паче расставлять их по ранжиру. Тогда и время было другое, и «Зенит» обладал куда более скромными возможностями.

Семака в прессе частенько поругивают. Присоединяться к хору критикующих я не хочу. В целом со своей работой Сергей Богданович справляется. Мог ли делать ее еще лучше? Не исключено. Но в любом случае все определяет результат. А он такой, что никому из его предшественников и не снилось — четыре чемпионства подряд! Плюс пятое не за горами.

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