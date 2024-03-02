ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ в субботу, 2 марта. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА— «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 18 туров армейцы занимают 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, в их активе 28 очков. Оренбургская команда с 15-ю баллами, располагаются на 14-м месте чемпионата России.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

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