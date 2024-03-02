Бабич: «Романцев — легенда «Спартака». Тогда только месяц провел в команде и не смог подробно ответить»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, что теперь знает, кто такой Олег Романцев.

— Знаю: Романцев — легенда «Спартака». Это был странный вопрос — я тогда только месяц провел в команде и не смог подробно ответить, — приводит слова Бабича Sport24. — Это то же самое, если бы я вас спросил о сербских легендах. Может, вы что-то и слышали о них, но не знаете точно, кто они. После этой новости ко мне подошли и партнеры по команде, и гендиректор, и сотрудники клуба — рассказали о Романцеве. Чтобы хорошо изучить историю «Спартака», нужно время.

— Что из изученного запомнилось?

— Читал о матчах «Спартака» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Арсенала». Знаю, что клуб завоевал множество титулов в России — больше, чем любой другой клуб. Я следил за выступлениями «Спартака» в Лиге Европы до пандемии и санкций, помню их победы над «Наполи».

27-летний серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года. В текущем сезоне Бабич провел 14 матчей и забил 2 гола.