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2 марта, 12:26

Бабич: «Романцев — легенда «Спартака». Тогда только месяц провел в команде и не смог подробно ответить»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, что теперь знает, кто такой Олег Романцев.

— Знаю: Романцев — легенда «Спартака». Это был странный вопрос — я тогда только месяц провел в команде и не смог подробно ответить, — приводит слова Бабича Sport24. — Это то же самое, если бы я вас спросил о сербских легендах. Может, вы что-то и слышали о них, но не знаете точно, кто они. После этой новости ко мне подошли и партнеры по команде, и гендиректор, и сотрудники клуба — рассказали о Романцеве. Чтобы хорошо изучить историю «Спартака», нужно время.

— Что из изученного запомнилось?

— Читал о матчах «Спартака» в Лиге чемпионов против «Реала» и «Арсенала». Знаю, что клуб завоевал множество титулов в России — больше, чем любой другой клуб. Я следил за выступлениями «Спартака» в Лиге Европы до пандемии и санкций, помню их победы над «Наполи».

27-летний серб перешел в «Спартак» в августе 2023 года. В текущем сезоне Бабич провел 14 матчей и забил 2 гола.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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