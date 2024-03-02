Мухин назвал Роналдиньо любимым игроком детства: «Он любил выкручивать позвонки, мне это нравилось»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос о любимом футболисте детства.

«В детстве моим любимым футболистом был Роналдиньо. Он любил выкручивать позвонки, мне это нравилось. Кто сейчас любимый футболист? Это Виктор Мендес, нравится этот полузащитник», — сказал Мухин.

Сегодня на стадионе ЦСКА прошла церемония награждения детей в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ПФК ЦСКА «1000 юных футболистов».