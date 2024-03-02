ЦСКА — «Оренбург»: Перес сравнял счет

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес сравнял счет в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА в добавленное время — 1:1. 24-летний аргентинец перекинул вратаря армейцев Игоря Акинфеева ударом в касание из-за штрафной.