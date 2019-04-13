14:56 | Футбол — РПЛ

ЦСКА – "Оренбург": правильно ли засчитан гол хозяев поля?

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На 32-й минуте матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА"Оренбург" верное решение приняла бригада арбитра Сергея Лапочкина, засчитав взятие ворот гостей.

Первый ассистент Владислав Назаров поступил правильно, не зафиксировав положение "вне игры" у автора гола Абеля Эрнандеса. Тот в момент удара Ивана Облякова не находился за линией офсайда. (Александр Бобров)​

 

ЦСКА - Оренбург

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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