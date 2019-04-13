ЦСКА – "Оренбург": правильно ли засчитан гол хозяев поля?

На 32-й минуте матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" верное решение приняла бригада арбитра Сергея Лапочкина, засчитав взятие ворот гостей.
Первый ассистент Владислав Назаров поступил правильно, не зафиксировав положение "вне игры" у автора гола Абеля Эрнандеса. Тот в момент удара Ивана Облякова не находился за линией офсайда. (Александр Бобров)
📹 Абель Эрнандес забивает свой третий мяч в текущем сезоне чемпионата!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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