ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов прервал безголевую серию

ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче 16-го тура премьер-лиги (3:2). Голами в составе армейцев отметились хавбек Иван Обляков и нападающий Федор Чалов, еще один мяч в свои ворота отправил защитник Миха Мевля. В составе сочинцев отличились полузащитник Андрей Мостовой и форвард Дмитрий Полоз.

ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 13 баллами располагается на последней строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 2:3 (2:1)

Голы: Мостовой, 7 (1:0). Мевля, 16 — в свои ворота (1:1). Полоз, 45+2 — с пенальти (2:1). Обляков, 52 (2:2). Чалов, 55 (2:3).

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин (Шакуро, 60), Миладинович (А.Заболотный, 79), Мевля, Новосельцев, Кудряшов, Цаллагов, Нобоа (Бурмистров, 68), Лагатор, Мостовой, Полоз.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов (Шарлия, 58), Мариу Фернандес, Обляков, Бистрович, Сигурдссон (Ахметов, 71), Влашич (Дзагоев, 85), Кучаев, Чалов.

Предупреждения: Дивеев, 18. Карпов, 21. Джанаев, 52. Лагатор, 59. Обляков, 74. Кудряшов, 87. Бистрович, 90+1.

Судьи: Васильев (Ижевск). Гаврилин (Владимир), Жвакин (Ленинградская область).

10 ноября. Сочи. Стадион «Фишт». 15318 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр